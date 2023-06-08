Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu yenip seride öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma ev sahibi takımın 97-91 galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım seride 2-1 öne geçti.
Serinin 4. maçı 9 Haziran Cuma günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Karşılaşmanın ilk periyodunda Anadolu Efes, Pleiss ve M'Baye ile etkili olurken, Fenerbahçe Beko rakibine Hayes-Davis ve Wilbekin ile karşılık vererek periyodu 24-22 önde bitirdi.
İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, dış atışlardan Melih Mahmutoğlu ve Tarık Biberovic ile üst üste bulduğu basketlerle 14. dakikada skoru 30-38 yaptı. Bryant'ın pota altında kaydettiği basketlerle toparlanan Anadolu Efes, Micic ve Clyburn'ün de verdiği destekle skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 52-51 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, daha sonra Calathes ve Hayes-Davis ile oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, 28. dakikada 11 sayılık (65-76) fark yakaladı. Sarı-lacivertliler, son periyoda 78-71 önde girdi.
Son çeyrekte erken faul problemine giren Fenerbahçe Beko karşısında Micic ile skor bulan Anadolu Efes, 37. dakikada 87-86 öne geçti. Etkili performansını devam ettiren lacivert-beyazlı takım, sayı üretmekte zorlanan rakibini 97-91 mağlup etti.
Karşılaşma sonunda koşarak saha içine giren Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, soyunma odasına giden hakemlere tepki gösterdi. Bu sırada Anadolu Efesli bazı taraftarlar da Komsuoğlu ve yanında bulunan sarı-lacivertli idarecilere tepki gösterirken, iki taraf arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
FENERBAHÇE'DEN HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ
Fenerbahçe, Anadolu Efes'e 97-91 yenildiği maçından ardından, karşılaşmanın hakemleriyle ilgili sert bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp, 97-91 kaybedilen müsabakada hakem hataları olduğunu iddia ederek, "Karşılaşma, maçın hakemleri Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal'ın ortaya koyduğu yönetimle 97-91 ev sahibi ekip lehine sonuçlandırıldı. Bu maçın sonucu ne teknik adamların taktikleri sonucunda ne de takımların sahada ortaya koyduğu mücadele ile belirlenmiştir. Bu maç Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından atanan bu 3 hakem tarafından rakibimiz Anadolu Efes'e armağan edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) hakem yönetimiyle ilgili açıklama beklendiği aktarılarak şunlar kaydedildi:
"Anadolu Efes'in maç boyunca 32 serbest atış kullanmasına izin verilirken, bu sayı takımımız için yalnızca 12 olarak kalmış; üstelik maçın karar anlarında takımımız aleyhine çalınan ve çalınmayan çok kritik fauller maçın kazananını belirlemiştir. Bu maçta, ilgili hakemlerin ortaya koyduğu tavrın sebebini, motivasyonlarının kaynağını ve yaşanan rezilliğin açıklamasını Türkiye Basketbol Federasyonundan ivedilikle bekliyoruz. Bugün yaşanan son örnek olan basketbol maçından hareketle Türk sporunda branş fark etmeksizin görevi ve sorumluluğu olan herkes şunu bilmelidir ki; Türk sporunda hemen her branşta yaptığı maddi manevi yatırımlar, eşsiz fedakarlık, tarifsiz emekle; marka değerini, rekabeti ve reytingi ayakta tutan kulüplerin başında gelen Fenerbahçe'nin sahalarda ve salonlarda göz göre göre, açık açık haksızlığa uğratılmasına dur demenin zamanı gelmiştir. Oynanacak maçları, ortaya konan mücadeleyi, verilen emekleri hakkıyla yönetmeyecek, sonuçları hakemlerinizle belirleyecekseniz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tavrımız ve cevabımız en sert şekilde olacaktır."