Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinde üçüncü maç yarın yapılacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.05.2022 - 10:11

Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinde üçüncü maç yarın yapılacak

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ING Süper Ligi'nde serinin Nef - serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak. 

Eşleşmede Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapılan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti. Serinin ilk maçını Galatasaray Nef 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77 galip ayrıldı.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede dördüncü maç yine Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde 2 Haziran Perşembe günü aynı salonda yapılacak.

Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

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