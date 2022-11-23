Anadolu Efes İtalya'da farklı kazandı

EuroLeague'in 9. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına konuk olan Anadolu Efes, mücadeleyi 29 sayı farkla 80-51 kazandı.



Lacivert-beyazlılarda Clyburn 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Anadolu Efes bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı.



Salon: Mediolanum Forum



Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Saulius Racys (Litvanya)



EA7 Emporio Armani Milan: Cabarrot 6, Pangos 7, Melli 9, Hall 5, Hines 6, Davies 5, Long 10, Ricci, Voigtmann 3, Alviti



Anadolu Efes: Micic 12, Beaubois 8, Bryant 6, Polonara 4, Zizic, Clyburn 24, Taylor 3, Pleiss 13, M'Baye 10, Dunston, Ömercan İlyasoğlu



1. Periyot: 18-18



Devre: 34-34



3. Periyot: 55-41