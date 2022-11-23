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Anadolu Efes İtalya'da farklı kazandı

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını deplasmanda 80-51 mağlup etti.

Anadolu Efes İtalya'da farklı kazandı

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EuroLeague'in 9. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına konuk olan , mücadeleyi 29 sayı farkla 80-51 kazandı.

Lacivert-beyazlılarda Clyburn 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Anadolu Efes bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Saulius Racys (Litvanya)

EA7 Emporio Armani Milan: Cabarrot 6, Pangos 7, Melli 9, Hall 5, Hines 6, Davies 5, Long 10, Ricci, Voigtmann 3, Alviti

Anadolu Efes: Micic 12, Beaubois 8, Bryant 6, Polonara 4, Zizic, Clyburn 24, Taylor 3, Pleiss 13, M'Baye 10, Dunston, Ömercan İlyasoğlu

1. Periyot: 18-18

Devre: 34-34

3. Periyot: 55-41

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