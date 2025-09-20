NTV.COM.TR

Anadolu Efes, Jordan Loyd'u açıkladı!

Anadolu Efes, Jordan Loyd'un transferini resmen açıkladı.

Anadolu Efes, Jordan Loyd'u açıkladı!

Erkek Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Loyd'u ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Jordan Loyd'un takımımıza transferi için Monaco ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisiyle sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki basketbolcu, Polonya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...