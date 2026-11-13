Anadolu Efes kritik maçta Bologna'yı farklı yendi

EuroLeague 'de dalgalı bir performans gösteren Anadolu Efes , 11. maçında sahasında İtalya ekibi Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup etti.

Play-in için büyük önem taşıyan maçta bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise 7. yenilgisini yaşadı.

Hücumda çok iyi bir oyun sergileyen Anadolu Efes ilk yarı 60 sayıya ulaşırken Bruno Fernando 15 sayı-10 ribaundla öne çıkan isimdi.

60-43 biten ilk yarının ardından Bruno Fernando'nun da sakatlığının etkisiyle hücumda yavaşlayan Efes karşısında Bologna farkı eritti ve son periyoda 76-68 girildi.

Final bölümünde Lloyd'un 14 sayısı ile rakibine dönüş şansı vermeyen Efes maçı 103-91 lazandı.

BRUNO FERNANDO SAKATLANDI

Anadolu Efes'te Angolalı pivot Bruno Fernando, ilk yarının sonunda sakatlandı.

İkinci çeyreğin bitimine 22 saniye kala sakatlanan Fernando, oyuna devam edemedi.

Coach Pablo Laso, Fernando'nun sakatlığı için "Durumunu tam bilemiyoruz. Çok ayrıntılı bir şey söyleyemem. Kendisi bana iyi olduğunu söyledi. Yarın detaylı tetkikleri yapılacak." diye konuştu.

Karşılaşmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle ve Malatya'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

BEŞİKTAŞ'TAN KRİTİK BİR DEPLASMAN ZAFERİ DAHA

Diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Asvel'i deplasmanda 95-91 yendi ve dış sahada 6'ncı maçında 4. galibiyetini almayı başardı. Siyah-beyazlılar totalde 5. galibiyetine ulaşırken play-in yarışında yerini sağlamlaştırdı.