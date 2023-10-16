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Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 3. haftasında LDLC ASVEL'i ağırlayacak. Peki Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

, THY EuroLeague'in üçüncü haftasında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini konuk edecek.

Anadolu Efes, EuroLeague'in ilk iki haftasında karşılaştığı İspanyol ekipleri Barcelona ve Real Madrid'e mağlup oldu.

LDLC ASVEL ise ilk iki karşılaşmasında Sırbistan ekipleri Partizan ve Kızılyıldız'a yenildi.

Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı  saat 20.30'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 ekranından canlı yayımlanacak.

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