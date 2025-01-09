Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes ve LDLC ASVEL maçı heyecan dolu bir mücadele sahne olacak. Euroleague'de 9. sırada yer alan Anadolu Efes, Fransa ekibi LDLC ASVEL karşısında kazanmak ve puanını yükseltmek için parkeye çıkacak. Peki, Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANADOLU EFES-LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk edecek.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.



Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.



ANADOLU EFES 9. SIRADA YER ALIYOR



Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 9. sırada yer alıyor. Organizasyonda yaptığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan LDLC ASVEL ise haftaya 15. basamakta girdi.



Lacivert-beyazlı takım, İtalyan başantrenör Luca Banchi yönetiminde ilk maçına ASVEL karşısında çıkacak.

