Anadolu Efes-Maccabi Playtika maçı Letonya'da oynanacak
THY Avrupa Ligi'ndeki Anadolu Efes-Maccabi Playtika maçı güvenlik gerekçesiyle Letonya'da oynanacak.
Anadolu Efes-Maccabi Playtika maçı Letonya'da oynanacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı konuk edeceği karşılaşmanın Letonya'da oynanacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Maccabi Playtika ile 28 Mart Cuma günü yapacakları maçın güvenlik tedbirleri doğrultusunda aynı gün Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena In Riga'da TSİ 20.30'da oynanacağı aktarıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Basketbol
- İsrail
- Anadolu Efes