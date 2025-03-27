Anadolu Efes-Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika ekibini Letonya'da ağırlayacak. Anadolu Efes, kalan 3 maçlık periyotta 18'er galibiyeti bulunan Kızılyıldız ve Bayern Münih'i geçerek normal sezonu ilk 6 sıra içinde bitirmeyi hedefliyor. Öte yandan iki ekibin ligin ilk yarısında oynanan müsabakasını İsrail temsilcisi 93-91 kazanmıştı. İşte, Anadolu Efes-Maccabi Playtika maçı hakkında bilgiler...



ANADOLU EFES-MACCABI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes-Maccabi Playtika maçı, 28 Mart Cuma günü yapılacak.



Xiaomi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.



Müsabaka, S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.



AVRUPA'DA 868. RANDEVU



Anadolu Efes, Maccabi Playtika müsabakasıyla Avrupa kupalarında 868. randevusuna çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 867 karşılaşmada 489 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 620. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 619 maçın 332'sini kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.