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Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 80-72 yenilmişti. Peki, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında -Maccabi Tel Aviv maçı nefes kesecek. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 794. maçına çıkacak. Peki, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlılar, 26 maçta 13 galibiyet ve 13 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.

S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

FENERBAHÇE KARŞISINDA KAZANDI

Dün konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 78-74 yenen Maccabi Tel Aviv ise 27 maç sonunda 14 galibiyet, 13 yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 80-72 yenilmişti.

AVRUPA'DA 794. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 794. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 793 karşılaşmada 451 galibiyet ve 342 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 546. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 545 mücadelenin 294'ünü kazandı, 251'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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