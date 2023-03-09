THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı nefes kesecek. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 794. maçına çıkacak. Peki, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



ANADOLU EFES-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlılar, 26 maçta 13 galibiyet ve 13 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.



Maç S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE KARŞISINDA KAZANDI



Dün konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 78-74 yenen Maccabi Tel Aviv ise 27 maç sonunda 14 galibiyet, 13 yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.



Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 80-72 yenilmişti.



AVRUPA'DA 794. RANDEVU



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 794. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 793 karşılaşmada 451 galibiyet ve 342 yenilgi yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise 546. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 545 mücadelenin 294'ünü kazandı, 251'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.