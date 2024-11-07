Anadolu Efes-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'yu konuk edecek. Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 7. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip Monaco ise 9. basamakta yer alıyor. Peki, Anadolu Efes-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabakaya dair ayrıntılar merak konusu oldu. İşte, Anadolu Efes-Monaco maçı hakkında bilgiler...
ANADOLU EFES-MONACO MAÇI
Anadolu Efes-Monaco maçı 8 Kasım Cuma günü yapılacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak müsabaka, saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşma, S Sport, S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.
AVRUPA'DA 844. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 844. karşılaşmasını oynayacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 843 maçta 476 galibiyet elde etti, 367 yenilgi yaşadı.
Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 596. müsabakasını yapacak.
Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 595 mücadelenin 319'unu kazandı, 276'sından mağlubiyetle ayrıldı.
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