Anadolu Efes, NBA patentli uzunun peşinde

Encestando gazetesinin haberine göre lacivert beyazlı ekip, Real Madrid'den ayrılmaya karar veren Bruno Fernando'yu transfer etmek için kolları sıvadı.

Kulüpler bir yandan galibiyet için mücadele ederken bir yandan da kadrosundaki eksiklikleri kapatmak amacıyla transfer çalışmaları yapıyor.

EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Anadolu Efes'in uzun rotasyonundaki bir diğer ismi Vincent Poirier de sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor.

MACCABI VE DUBAI DE YARIŞTA



Haberde Anadolu Efes'in bu transfer yarışında yalnız olmadığı belirtildi. Maccabi Tel Aviv ve Dubai Basketball gibi EuroLeague ekiplerinin de Fernando için kolları sıvadığı öğrenildi.



REAL MADRID'DE BEKLENENİ VEREMEDİ



Geçtiğimiz sezonun ortasında büyük umutlarla Real Madrid'e katılan Bruno Fernando, İspanyol ekibinde kendisinden beklenen performansı ortaya koyamadı.

27 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar EuroLeague'de çıktığı tüm maçlarda 4.8 sayı, 3.1 rebound ve 0.6 asist ortalamasını yakaladı.

2.08 boyundaki basketbolcu, daha önce NBA'de Boston Celtics ve Atlanta Hawks gibi takımların formasını giymişti.

