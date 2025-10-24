Anadolu Efes, NBA patentli uzunun peşinde
Anadolu Efes'in Real Madrid forması giyen Bruno Fernando'yu transfer etmek istediği iddia edildi.
EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Kulüpler bir yandan galibiyet için mücadele ederken bir yandan da kadrosundaki eksiklikleri kapatmak amacıyla transfer çalışmaları yapıyor.
Geçtiğimiz hafta oynanan Panathinaikos karşılaşmasında Georgios Papagiannis'i 8 aylık sakatlığa kurban veren Anadolu Efes, Yunan oyuncunun boşluğunu doldurmak için harekete geçti.
Encestando gazetesinin haberine göre lacivert beyazlı ekip, Real Madrid'den ayrılmaya karar veren Bruno Fernando'yu transfer etmek için kolları sıvadı.
MACCABI VE DUBAI DE YARIŞTA
Haberde Anadolu Efes'in bu transfer yarışında yalnız olmadığı belirtildi. Maccabi Tel Aviv ve Dubai Basketball gibi EuroLeague ekiplerinin de Fernando için kolları sıvadığı öğrenildi.
REAL MADRID'DE BEKLENENİ VEREMEDİ
Geçtiğimiz sezonun ortasında büyük umutlarla Real Madrid'e katılan Bruno Fernando, İspanyol ekibinde kendisinden beklenen performansı ortaya koyamadı.
27 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar EuroLeague'de çıktığı tüm maçlarda 4.8 sayı, 3.1 rebound ve 0.6 asist ortalamasını yakaladı.
2.08 boyundaki basketbolcu, daha önce NBA'de Boston Celtics ve Atlanta Hawks gibi takımların formasını giymişti.
- Etiketler :
- Euroleague
- Basketbol
- Anadolu Efes