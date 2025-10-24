NTV.COM.TR

Anadolu Efes, NBA patentli uzunun peşinde

Anadolu Efes'in Real Madrid forması giyen Bruno Fernando'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

Anadolu Efes, NBA patentli uzunun peşinde

EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Kulüpler bir yandan galibiyet için mücadele ederken bir yandan da kadrosundaki eksiklikleri kapatmak amacıyla transfer çalışmaları yapıyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Panathinaikos karşılaşmasında Georgios Papagiannis'i 8 aylık sakatlığa kurban veren , Yunan oyuncunun boşluğunu doldurmak için harekete geçti.

Encestando gazetesinin haberine göre lacivert beyazlı ekip, Real Madrid'den ayrılmaya karar veren Bruno Fernando'yu transfer etmek için kolları sıvadı.

Anadolu Efes, NBA patentli uzunun peşinde - 1 Anadolu Efes'in uzun rotasyonundaki bir diğer ismi Vincent Poirier de sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor.

MACCABI VE DUBAI DE YARIŞTA

Haberde 'in bu transfer yarışında yalnız olmadığı belirtildi. Maccabi Tel Aviv ve Dubai Basketball gibi EuroLeague ekiplerinin de Fernando için kolları sıvadığı öğrenildi.

REAL MADRID'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçtiğimiz sezonun ortasında büyük umutlarla Real Madrid'e katılan Bruno Fernando, İspanyol ekibinde kendisinden beklenen performansı ortaya koyamadı.

27 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar EuroLeague'de çıktığı tüm maçlarda 4.8 sayı, 3.1 rebound ve 0.6 asist ortalamasını yakaladı.

2.08 boyundaki basketbolcu, daha önce NBA'de Boston Celtics ve Atlanta Hawks gibi takımların formasını giymişti.

EuroLeague'in 6. haftasında Türk derbisi

EuroLeague'in 6. haftasında Türk derbisi

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...