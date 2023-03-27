Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi'nde 31. hafta

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Olimpia Milano ile mücadele edecek. Üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Anadolu Efes, İtalya ekibini yenerek moral bulmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANADOLU EFES- OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın İtalya'nın Olimpia Milano takımını konuk edecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.