Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Olympiakos ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Euroleague'de geride kalan maçlarda 1 galibiyet 2 mağlubiyet alan Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşısında galibiyet hedefliyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes taraftarı önünde Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANADOLU EFES-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Çift maç haftasında çıktığı ilk mücadelede İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada Olympiakos'a üstünlük kurmaya çalışacak.
Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Olympiakos ise yaptığı 3 müsabakanın 2'sini kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı
AVRUPA'DA 840. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 840. karşılaşmasını oynayacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 839 maçta 473 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.
Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 592. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 591 mücadelenin 316'sını kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.
İKİ TAKIM 50. KEZ KARŞI KARŞIYA
Anadolu Efes ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 50. kez rakip olacak.
İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana organizasyonda oynanan 49 maçın 25'ini lacivert-beyazlılar, 24'ünü ise Yunanistan temsilcisi kazandı.
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