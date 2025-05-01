Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak. Peki, Anadolu Efes-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANADOLU EFES-PANATHİNAİOKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Basketbol Gelişim Merkezi'nde 2 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak olan müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.



PANATHİNAİKOS SERİDE ÖNDE



Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos, üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 2-1 üstün durumda bulunuyor.



OAKA'da oynanan maçların ilkini Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı.



Yunanistan ekibi, Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı serinin üçüncü karşılaşmasında ise Anadolu Efes'e 81-77 üstünlük kurdu.



REKABETTE 38. MAÇ



Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 38. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında organizasyonda oynanan 37 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 21'ini ise yeşil-beyazlı takım kazandı.