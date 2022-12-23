Anadolu Efes-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bu akşam Anadolu Efes sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile mücadele edecek. Çıkışa geçmek için Anadolu Efes, mücadeleyi kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bu akşam Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Anadolu Efes-Panathinaikos mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.



Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Anadolu Efes, ligde çıktığı 14 maçta yedişer galibiyet ve yenilgi yaşarken, Yunan ekip 6 maçını kazandı, 8 maçtan mağlup ayrıldı.



Ligde çıktığı son iki maçta, iç sahada İspanyol ekip Cazoo Baskonia'ya 83-78, deplasmanda Sırp ekip Partizan'a 82-79 mağlup olan Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında galibiyet arayacak.



Panathinaikos da son iki maçında deplasmanlarda Valencia Basket (94-91) ve Barcelona'ya (74-68) mağlup oldu.