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Anadolu Efes-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile bu akşam karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 14 haftada 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında kazanmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bu akşam sahasında Yunan ekibi ile mücadele edecek. Çıkışa geçmek için Anadolu Efes, mücadeleyi kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bu akşam Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Anadolu Efes-Panathinaikos mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Anadolu Efes, ligde çıktığı 14 maçta yedişer galibiyet ve yenilgi yaşarken, Yunan ekip 6 maçını kazandı, 8 maçtan mağlup ayrıldı.

Ligde çıktığı son iki maçta, iç sahada İspanyol ekip Cazoo Baskonia'ya 83-78, deplasmanda Sırp ekip Partizan'a 82-79 mağlup olan Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında galibiyet arayacak.

Panathinaikos da son iki maçında deplasmanlarda Valencia Basket (94-91) ve Barcelona'ya (74-68) mağlup oldu.

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