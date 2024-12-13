Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u konuk edecek. İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma öncesi maça dair ayrıntılar merak ediliyor. Anadolu Efes, oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Peki, Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak. Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR 8 galibiyet, 6 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor. İşte, Anadolu Efes-Panathinaikos maçı hakkında bilgiler...
Turkish Airlines EuroLeague’in 15. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Aktor'u Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.
13 Aralık 2024 Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Müsaba, S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.
THY AVRUPA LİGİ'NDE GÜNÜN DİĞER MAÇLARI
22.30 Barcelona (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
22.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)
23.00 ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa)
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