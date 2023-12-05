Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 12. haftasında Panathinaikos'a karşı oynayacak. Bu akşamki müsabaka öncesi basketbolseverlerin de araştırmaları hız kazandı. İşte, Anadolu Efes-Panathinaikos maçı hakkında bilgiler...
ANADOLU EFES-PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 12. haftasında bu akşam Panathinaikos'u konuk edecek
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Anadolu Efes-Panathinaikos maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.
THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU
Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 14. sırada yer alıyor.
Ligde yaptığı maçların 6'sını kazanıp, 5'inde yenilen Panathinaikos ise averajla 5. sırada bulunuyor.
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