Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 12. haftasında Panathinaikos'a karşı oynayacak. Bu akşamki müsabaka öncesi basketbolseverlerin de araştırmaları hız kazandı. İşte, Anadolu Efes-Panathinaikos maçı hakkında bilgiler...



ANADOLU EFES-PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 12. haftasında bu akşam Panathinaikos'u konuk edecek



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.



Anadolu Efes-Panathinaikos maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.



THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU



Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 14. sırada yer alıyor.



Ligde yaptığı maçların 6'sını kazanıp, 5'inde yenilen Panathinaikos ise averajla 5. sırada bulunuyor.

