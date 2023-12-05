NTV.COM.TR’ye geri dön

Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 813. maçına çıkacak. Bu akşam yapılacak bu heyecan dolu müsabakanın saati ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, THY EuroLeague'in 12. haftasında Panathinaikos'a karşı oynayacak. Bu akşamki müsabaka öncesi basketbolseverlerin de araştırmaları hız kazandı. İşte, Anadolu Efes-Panathinaikos maçı hakkında bilgiler...

ANADOLU EFES-PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 12. haftasında bu akşam Panathinaikos'u konuk edecek

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes-Panathinaikos maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 14. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların 6'sını kazanıp, 5'inde yenilen Panathinaikos ise averajla 5. sırada bulunuyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;