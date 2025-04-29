Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi play-off 3. maç
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında parkede Yunan ekibi Panathinaikos ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Seride oynanan ilk iki maçta iki takımında birer galibiyeti bulunuyor. 1-1 durumda olan serinin 3. maçında ise Anadolu Efes parkede galibiyet almak ve saha avantajıyla turu geçen taraf olmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak. Peki, Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
3 GALİBİYETE ULAŞAN DÖRTLÜ FİNALE GİDECEK
Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor.
OAKA'da oynanan maçların ilkini son şampiyon Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı.
37. KEZ RAKİP OLACAKLAR
Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 37. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında organizasyonda oynanan 36 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 20'sini ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi kazandı.
Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos ile yaptığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.
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