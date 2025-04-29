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Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi play-off 3. maç

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında parkede Yunan ekibi Panathinaikos ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Seride oynanan ilk iki maçta iki takımında birer galibiyeti bulunuyor. 1-1 durumda olan serinin 3. maçında ise Anadolu Efes parkede galibiyet almak ve saha avantajıyla turu geçen taraf olmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi play-off 3. maç

Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında yarın Yunanistan temsilcisi AKTOR'u ağırlayacak. Peki, Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

3 GALİBİYETE ULAŞAN DÖRTLÜ FİNALE GİDECEK

Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor.

OAKA'da oynanan maçların ilkini son şampiyon Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı.

37. KEZ RAKİP OLACAKLAR

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 36 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 20'sini ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi kazandı.

Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos ile yaptığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

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