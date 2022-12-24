Anadolu Efes, Panathinaikos'u farklı yendi

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında Panathinaikos'u konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maçta Anadolu Efes, 6 oyuncusunun skor ürettiği ve Micic'in 8 sayılık katkı sağladığı ilk periyodu 21-13 önde tamamladı.



Clyburn'ün dış atışlardan etkili olduğu ikinci çeyrekte farkı açan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 42-26 üstün gitti.



Üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dunston ile pota altından sayılar buldu. Panathinakos ise lacivert-beyazlı takıma Bacon'un skorer oyunuyla yanıt verdi. Anadolu Efes, son periyoda 67-48 önde girdi.



Dördüncü çeyreğe iyi başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste 5 kez isabet sağlayan Panathinaikos, 36. dakikada farkı 13 sayıya kadar indirdi: 79-66. Kalan bölümde toparlanan ve farkı tekrar açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 88-69 galip ayrıldı.



Lacivert-beyazlılarda 23 sayıyla oynayan Will Clyburn, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Anadolu Efes, EuroLeague'de gelecek hafta Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. Panathinaikos ise Olympiakos ile karşılaşacak.