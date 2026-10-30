Anadolu Efes, Panathinaikos'u İstanbul'dan eli boş gönderdi

Dengeli geçen üçüncü periyotta maçın temposunu kontrol eden ve topu iyi paylaşan Anadolu Efes , son 10 dakikaya 61-51 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos AKTOR, 32. dakikada farkı 3'e indirdi: 61-58. Hücumda ritmini kaybeden Yunanistan temsilcisi karşısında Payne ile Malcolm'ün 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle farkı 15'e kadar çıkaran Anadolu Efes, sahadan 83-68 galip ayrıldı.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, EuroLeague 'de 4. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise ikinci yenilgisini yaşadı. Yunanistan ekibi, bu sezon organizasyonda en az sayı kaydettiği maçı oynadı.