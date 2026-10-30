Anadolu Efes, Panathinaikos'u İstanbul'dan eli boş gönderdi
30.10.2026 23:47
EuroLeague'de sahasında ağırladığı güçlü rakibine savunmada göz açtırmayan Anadolu Efes son periyotta Malcom ve Payne'nin dış atışları ile 15 sayılık farkı bulup, önemli bir galibiyet aldı.
EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 83-68 mağlup etti.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. dakikasından itibaren oyun kontrolünü eline alan ve boyalı alanı etkili kullanan Anadolu Efes, 8. dakikada çift haneli üstünlük yakaladı: 21-11. Kalan bölümde toparlanan Panathinaikos AKTOR, 7-0'lık seri elde etti. Lacivert-beyazlı ekip, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte yaptığı sert savunma ile Panathinaikos'u top kayıplarına zorlayan ve hataları basketle sonuçlandıran Anadolu Efes, 17. dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 39-27. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.
Dengeli geçen üçüncü periyotta maçın temposunu kontrol eden ve topu iyi paylaşan Anadolu Efes, son 10 dakikaya 61-51 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos AKTOR, 32. dakikada farkı 3'e indirdi: 61-58. Hücumda ritmini kaybeden Yunanistan temsilcisi karşısında Payne ile Malcolm'ün 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle farkı 15'e kadar çıkaran Anadolu Efes, sahadan 83-68 galip ayrıldı.
Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'de 4. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise ikinci yenilgisini yaşadı. Yunanistan ekibi, bu sezon organizasyonda en az sayı kaydettiği maçı oynadı.