Anadolu Efes-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bu akşam Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka öncesi saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. İşte, Anadolu Efes-Paris Basketbol maçına dair ayrıntılar...



ANADOLU EFES-PARİS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



THY EuroLeague’de 11. hafta heyecanı Anadolu Efes-Paris Basketball karşılaşmasıyla devam ediyor.



Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele, bugün saat 20:30’da başlayacak.



Anadolu Efes-Paris Basketball karşılaşması, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



AVRUPA'DA 847. RANDEVU OLACAK



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 847. karşılaşmasını oynayacak.



Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.



Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 599. müsabakasını yapacak.



Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 598 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.