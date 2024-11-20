Anadolu Efes-Paris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek. Peki, Anadolu Efes-Paris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANADOLU EFES-PARİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Lacivert-beyazlı ekip, ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak averajla 8. sırada yer aldı.



Konuk ekip ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunuyor



AVRUPA'DA 847. RANDEVU



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 847. karşılaşmasını oynayacak.



Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.



Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 599. müsabakasını yapacak.



Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 598 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.