Anadolu Efes-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma öncesi müsabakaya dair ayrıntılar merak konusu oldu. İşte, Anadolu Efes-Partizan maçı hakkında bilgiler...

Anadolu Efes-Partizan maçı, 20 Aralık Cuma günü yapılacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.



Müsabaka, S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.



İKİ TAKIM ARASINDA 17. RANDEVU



Anadolu Efes ile Partizan, Avrupa Ligi'nde 17. kez rakip olacak.



İki takım arasında oynanan 16 maçta takımlar 8'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.



AVRUPA'DA 853. MAÇ



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 853. maçını oynayacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 852 karşılaşmada 481 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı.



Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 605. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 604 maçın 324'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.