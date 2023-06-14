Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol play-off final serisi)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında, Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı bir kez daha ağırlayacak. Serinin ilk maçını kazanan Anadolu Efes, ikinci maçta da kazanarak saha avantajını korumak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANADOLU EFES-PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 öne geçen Anadolu Efes, yarın ikinci maçta Pınar Karşıyaka'yla sahasında karşılaşacak.



15 Haziran'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

SERİDE 3 GALİBİYETE ULAŞAN EKİP ŞAMPİYON OLACAK



İzmir ekibi, normal sezonda oynanan 2 maçta da rakibini mağlup etmeyi başarırken, serinin dün oynanan ilk maçında Anadolu Efes sahasında 82-78 kazanarak 1-0 öne geçti.



3. maç, Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde 17 Haziran Cumartesi saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.



Seride 3 galibiyete ulaşan ekip, 2022-2023 sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonu olacak.