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Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol play-off final serisi)

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında yarın akşam Pınar Karşıyaka ile kozlarını paylaşacak. Final serisinin ilk maçını 82-78 kazanan Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti. Peki, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol play-off final serisi)

Türkiye Sigorta Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında, sahasında 'yı bir kez daha ağırlayacak. Serinin ilk maçını kazanan Anadolu Efes, ikinci maçta da kazanarak saha avantajını korumak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 öne geçen Anadolu Efes, yarın ikinci maçta Pınar Karşıyaka'yla sahasında karşılaşacak.

15 Haziran'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol play-off final serisi) - 1

SERİDE 3 GALİBİYETE ULAŞAN EKİP ŞAMPİYON OLACAK

İzmir ekibi, normal sezonda oynanan 2 maçta da rakibini mağlup etmeyi başarırken, serinin dün oynanan ilk maçında Anadolu Efes sahasında 82-78 kazanarak 1-0 öne geçti.

3. maç, Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde 17 Haziran Cumartesi saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Seride 3 galibiyete ulaşan ekip, 2022-2023 sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonu olacak.

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