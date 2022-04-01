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Anadolu Efes, play-off'a kalmayı garantiledi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Almanya'nın ALBA Berlin ekibini 87-77 yenerek, play-off'a kalmayı garantiledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.04.2022 - 22:21

Anadolu Efes, play-off'a kalmayı garantiledi

Karşılaşmaya iyi başlayan ALBA Berlin, Da Silva, Thiemann ve Smith ile bulduğu basketlerle 6. dakikada 16-4 öne geçti. Simon ve Pleiss'in basketleriyle toparlanan farkı kapatmaya çalışırken, konuk ekip ilk periyodu 24-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda Maodo Lo ve Mattisseck'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle başlayan ALBA Berlin 12. dakikada farkı 15 sayıya (19-34) çıkardı. Daha sonra Larkin, Moerman ve Anderson ile üst üst basketler bulan Anadolu Efes, 19. dakikada skoru eşitledi: 36-36. Konuk takım, Mattisseck'in periyodun son dakikasında kaydettiği üçlükle soyunma odasına 39-36 önde gitti.

Maçta ikinci yarının ilk bölümünde organize hücumlarla skor üreten Anadolu Efes, 26. dakikada 54-52 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, Bryant ve Larkin ile sayı bulmaya devam ederek, son çeyreğe 62-57 önde girdi.

Son periyotta takımlar karşılıklı basketler bulurken, Anadolu Efes, Larkin'in etkili performansıyla son iki dakikaya 78-73 önde girdi. Kalan sürede de üstün mücadelesini sürdüren lacivert-beyazlı takım, müsabakadan 87-77 galip ayrılarak play-off'a kalmayı garantiledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Anadolu Efes, ALBA Berlin takımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Anadolu Efes, ALBA Berlin takımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Anadolu Efes: Larkin 28, Bryant 14, Simon 7, Moerman 13, Pleiss 8, Buğrahan Tuncer, Dunston 9, Singleton 4, Anderson 4, Erten Gazi

ALBA Berlin: Maodo Lo 15, Delow 8, Smith 8, Da Silva 20, Thiemann 11, Zoosman 4, Mattisseck 6, Schneider 3, Koumadje 2, Olinde

1. Periyot: 16-24

Devre: 36-39

3. Periyot: 62-57

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