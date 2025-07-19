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Anadolu Efes, Şehmus Hazer transferini açıkladı

Anadolu Efes, Şehmus Hazer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Anadolu Efes, Şehmus Hazer transferini açıkladı

Erkek Takımı, milli oyuncu Şehmus Hazer'i etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli oyuncumuz Şehmus Hazer ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık." denildi.

Profesyonel kariyerine Bandırma Kırmızı'da başlayan ve Beşiktaş formasıyla kendini gösteren 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin ardından Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda yer almıştı.

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