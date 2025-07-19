Anadolu Efes, Şehmus Hazer transferini açıkladı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Şehmus Hazer'i transfer etti.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli oyuncumuz Şehmus Hazer ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık." denildi.



Profesyonel kariyerine Bandırma Kırmızı'da başlayan ve Beşiktaş formasıyla kendini gösteren 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin ardından Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda yer almıştı.