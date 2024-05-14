Anadolu Efes-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, play-off çeyrek final serisi ilk maçında, 15 Mayıs Çarşamba günü Anadolu Efes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, iki galibiyet alan ekibin yarı finale yükseleceği seride ayrıntılar merak konusu oldu. İşte, Anadolu Efes-Türk Telekom maçı hakkında bilgiler...



Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisi ilk maçında Türk Telekom'u konuk ediyor.



15 Mayıs günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı, saat 18.00'da başlayacak.



Müsabakanın yayıncı kanalı henüz belli değil.



İKİNCİ MAÇ NE ZAMAN?



Seride iki galibiyete ulaşan takımın yarı finalist olacağı eşleşmenin ikinci maçı 17 Mayıs Cuma günü Ankara'da oynanacak.



KİMLER YARI FİNALE KALACAK?



Anadolu Efes-Türk Telekom, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmelerinin oluştuğu play-off çeyrek finalinde 2 galibiyete ulaşacaklar yarı finale yükselecek.



TAKIMLARIN LİG PERFORMANSI



Geçen sezonu lider tamamlayarak play-off'a kalan Türk Telekom, bu sezon ilk 8'e son haftalardaki performansıyla girebildi. Ligi 8. sırada bitirerek normal sezonun lideri Anadolu Efes'le eşleşen başkent ekibi, zorlu rakibini eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine yarı final oynamak istiyor.



Türk Telekom, normal sezonda 14 galibiyet alırken, Anadolu Efes'i deplasmanda 82-81 yendi, sahasında ise rakibine 71-69 kaybetti.