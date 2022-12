Anadolu Efes ve Beşiktaş Emlakjet'ten karşılıklı oyuncu transferi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Beşiktaş Emlakjet'te forma giyen Furkan Haltalı'yı kiralık olarak renklerine bağladı.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, pivot pozisyonunda görev alan 20 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 9 maçta forma giyen Furkan Haltalı, 5.7 sayı ve 3.8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Beşiktaş Emlakjet Basketbol Takımı ise Ömer Can İlyasoğlu ve Egemen Güven'i kadrosuna dahil etti.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Anadolu Efes'te forma giyen Ömer Can İlyasoğlu ve Egemen Güven ile sözleşme imzalandığı bildirildi.



Anadolu Efes altyapısından yetişen 21 yaşındaki Ömer Can oyun kurucu pozisyonunda görev alıyor. Siyah-beyazlı takımın bir diğer transferi 26 yaşındaki pivot Egemen ise Anadolu Efes'in yanı sıra Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Afyon Belediyespor ve Frutti Extra Bursaspor'da görev aldı.