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Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Euroleague sahnesinde

Euroleague'de bu hafta takımlar ikişer maç oynayacak. Anadolu Efes Fransa'da, Fenerbahçe Beko Sırbistan'da galibiyet arayacak.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Euroleague sahnesinde

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Euroleague'de 8. hafta maçları oynanacak.

'in Monaco'ya konuk olacağı mücadele saat 21'de başlayacak.

Lacivert-beyazlılar 7 maçta aldığı 3 galibiyetle haftaya 13. sırada girdi.
Monaco'nunsa 5 galibiyeti var ve 4. basamakta.

Beko deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak.
Maç saat 22.45''te başlayacak.

7'DE 5 YAPTILAR

Çıktığı 7 karşılaşmanın 5'ini kazanan sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından üçüncü sırada.

Kızılyıldız'ınsa 2 galibiyeti var ve Sırp ekibi 15. basamakta yer alıyor.
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko bir sonraki maçlarını perşembe günü oynayacak.

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