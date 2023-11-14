Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Euroleague sahnesinde

Euroleague'de 8. hafta maçları oynanacak.
Anadolu Efes'in Monaco'ya konuk olacağı mücadele saat 21'de başlayacak.
Lacivert-beyazlılar 7 maçta aldığı 3 galibiyetle haftaya 13. sırada girdi.
Monaco'nunsa 5 galibiyeti var ve 4. basamakta.
Fenerbahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak.
Maç saat 22.45''te başlayacak.
7'DE 5 YAPTILAR
Çıktığı 7 karşılaşmanın 5'ini kazanan sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından üçüncü sırada.
Kızılyıldız'ınsa 2 galibiyeti var ve Sırp ekibi 15. basamakta yer alıyor.
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko bir sonraki maçlarını perşembe günü oynayacak.
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