Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Euroleague sahnesinde

Euroleague'de 8. hafta maçları oynanacak.



Anadolu Efes'in Monaco'ya konuk olacağı mücadele saat 21'de başlayacak.



Lacivert-beyazlılar 7 maçta aldığı 3 galibiyetle haftaya 13. sırada girdi.

Monaco'nunsa 5 galibiyeti var ve 4. basamakta.



Fenerbahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak.

Maç saat 22.45''te başlayacak.

7'DE 5 YAPTILAR



Çıktığı 7 karşılaşmanın 5'ini kazanan sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından üçüncü sırada.



Kızılyıldız'ınsa 2 galibiyeti var ve Sırp ekibi 15. basamakta yer alıyor.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko bir sonraki maçlarını perşembe günü oynayacak.