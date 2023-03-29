THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Virtus Bologna ile mücadele edecek. Anadolu Efes, sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan mücadeleyi 85-80 kazanmıştı. Peki, Anadolu Efes-Virtus Bologna basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANADOLU EFES-VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



Maç S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU



Lacivert-beyazlılar, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 31 karşılaşmada 15 galibiyet ve 16 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.



Virtus Segafredo Bologna ise 13 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.



Anadolu Efes, sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan mücadeleyi 85-80 kazanmıştı.