Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'yı sahasında ağırlayacak. 27 maçta 13 galibiyet ve 14 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 12. sırada girdi. Avrupa Ligi'nde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan ve 20'sinden mağlubiyetle ayrılan Virtus Segafredo Bologna ise 16. basamakta yer aldı. Peki, Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek. Maç öncesi basketbolseverlerin araştırmaları da hız kazandı. İşte, Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna maçı hakkında bilgiler...
Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna maçı, 7 Mart Cuma günü yapılacak.
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşma, S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
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Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna ile THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya gelecek.
Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 8 maçta taraflar, 4'er galibiyet elde etti.
Sezonun ilk haftasında İtalya'daki mücadele, Anadolu Efes'in 76-67 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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