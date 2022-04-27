Anadolu Efes, yarın Dörtlü Final için sahaya çıkacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 11:50

Anadolu Efes, yarın Dörtlü Final için sahaya çıkacak

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Anadolu Efes adım adım Final Four'a

Anadolu Efes adım adım Final Four'a

THY play-off 3. maçında , Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İtalyan ekibi Olimpia Milano’yu 77-65’lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Final Four'a bir adım uzaklıkta olan Anadolu Efes seyircisi önünde tekrardan sahaya çıkacak. 

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda 64-48 yenen Anadolu Efes, 1-0 öne geçti. İtalya'daki ikinci karşılaşmayı AX Armani Exchange Milan 73-66 kazanarak durumu 1-1 eşitliğe getirmişti. 

Anadolu Efes, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde seriyi 3-1'e taşıyacak ve adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

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