Anadolu Efes, yarın Dörtlü Final için sahaya çıkacak

Haberler - Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 11:50
THY Euroleague play-off 3. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İtalyan ekibi Olimpia Milano’yu 77-65’lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Final Four'a bir adım uzaklıkta olan Anadolu Efes seyircisi önünde tekrardan sahaya çıkacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda 64-48 yenen Anadolu Efes, 1-0 öne geçti. İtalya'daki ikinci karşılaşmayı AX Armani Exchange Milan 73-66 kazanarak durumu 1-1 eşitliğe getirmişti.
Anadolu Efes, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde seriyi 3-1'e taşıyacak ve adını Dörtlü Final'e yazdıracak.