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Anadolu Efes, yeni sezonda maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonunda THY Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.

Anadolu Efes, yeni sezonda maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak

Anadolu Efes, yeni sezonda maçlarını Gelişim Merkezi'nde oynayacak. 

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezondan itibaren THY Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarımızı yeni yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağız. 2024-2025 sezonu kombinelerimiz için yenileme dönemi 9-19 Eylül 2024 tarihleri arasında olup genel satış dönemi ise 25 Eylül 2024 Çarşamba günü başlayacaktır." denildi.

Anadolu Efes, daha önce iç saha maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynuyordu.

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