Anadolu Efes - Zalgiris Avrupa Ligi maçı ne zaman? THY EuroLeague Anadolu Efes - Zalgiris basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi 34. hafta mücadeleleri ile normal sezonu kapatıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes de normal sezonda son maçına Zalgiris karşısına çıkıyor. Avrupa Ligi'nin 5'incisi olan Anadolu Efes, ligin 13'üncüsü ile parkede kozlarını paylaşacak. Peki, Anadolu Efes - Zagiris basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman?
THY EuroLeague normal sezonu Anadolu Efes - Zalgiris maçı 11 Nisan günü gerçekleşecek. Taraftar play-in ve play-off karşılaşmaları için nefeslerini tuttu. Normal sezonun ardından play-in maçları 15-18 Nisan'da, play-off maçları ise 22 Nisan-7 Mayıs'ta düzenlenecek. İşte, Anadolu Efes - Zalgiris maçı ayrıntıları...
ANADOLU EFES - ZALGİRİS BASKET MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Zalgiris Avrupa Ligi 34. hafta normal sezon son maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20:30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Karşılaşma S Sport'dan canlı yayımlanacak. Kazanan takım play-off biletine sahip olacak. Anadolu Efes'in Zalgiris'e mağlup olması durumunda diğer maçların sonuçlarına göre play-off veya play-in akıbeti belli olacak.
Avrupa Ligi'nde 5. sırada bulunan Anadolu Efes, 33. hafta Kızılyıldız ile çıktığı maçı 97-96 kazanmıştı. 33 maçın 19'unu kazandı ve 14'ünden yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes, Zalgiris ile Avrupa'da 870. maçına çıkacak.
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