Anadolu Efes - Zalgiris Avrupa Ligi maçı ne zaman? THY EuroLeague Anadolu Efes - Zalgiris basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague normal sezonu Anadolu Efes - Zalgiris maçı 11 Nisan günü gerçekleşecek. Taraftar play-in ve play-off karşılaşmaları için nefeslerini tuttu. Normal sezonun ardından play-in maçları 15-18 Nisan'da, play-off maçları ise 22 Nisan-7 Mayıs'ta düzenlenecek. İşte, Anadolu Efes - Zalgiris maçı ayrıntıları...



ANADOLU EFES - ZALGİRİS BASKET MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes - Zalgiris Avrupa Ligi 34. hafta normal sezon son maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20:30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Karşılaşma S Sport'dan canlı yayımlanacak. Kazanan takım play-off biletine sahip olacak. Anadolu Efes'in Zalgiris'e mağlup olması durumunda diğer maçların sonuçlarına göre play-off veya play-in akıbeti belli olacak.



Avrupa Ligi'nde 5. sırada bulunan Anadolu Efes, 33. hafta Kızılyıldız ile çıktığı maçı 97-96 kazanmıştı. 33 maçın 19'unu kazandı ve 14'ünden yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes, Zalgiris ile Avrupa'da 870. maçına çıkacak.

