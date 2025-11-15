Anadolu Efes'e kötü haber: 8 ay forma giyemeyecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 hafta forma giyemeyecek.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlanan ve tendon yaralanması tespit edilen 33 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takıma geri döneceğini açıklamıştı.