Anadolu Efes'e kötü haber: 8 ay forma giyemeyecek
15.11.2025 21:00
Son Güncelleme: 15.11.2025 21:01
AA
Anadolu Efes'te milli basketbolcu Shane Larkin, yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak.
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 hafta forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlanan ve tendon yaralanması tespit edilen 33 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takıma geri döneceğini açıklamıştı.