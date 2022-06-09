Anadolu Efes'i farklı yenen Fenerbahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi

ING Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 93-78 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.



Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 9-2. Sarı-lacivertli takımın De Colo'nun yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılara Pleiss ile karşılık veren Anadolu Efes, Micic'in bitime 2 saniye kala kaydettiği isabetli dış atışla ilk periyodu 20-18 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğe 18-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 36-20. Anadolu Efes, ilk sayılarını 16. dakikada üretebildi. Baştan sona üstün oynadığı bu periyotta yüksek hücum yüzdesi yakalayan ve kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 54-32 önde gitti.



Üçüncü periyotta farkı 28 sayıya kadar yükselten Fenerbahçe Beko, final bölümüne 74-49 üstün girdi.



Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 38. dakikada farkı 12 sayıya kadar indirdi: 85-73. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 93-78 galip ayrıldı.



Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin üçüncü maçı, 11 Haziran Cumartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.