Anadolu Efes'in konuğu Barcelona
19.11.2025 10:52
AA
Anadolu Efes, EuroLeague'de İspanyol devi Barcelona ile karşılaşacak.
Anadolu Efes, basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında 20 Kasım Perşembe günü İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Lacivert-beyazlılar, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak puan cetvelinde 16. sırada yer alıyor. Barcelona ise 7 galibiyet 4 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.
AVRUPA'DA 887. MAÇ
Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 887. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 886 karşılaşmada 498 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol EuroLeague'de ise 639. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 638 maçın 341'ini kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.