Anadolu Efes'in serisi sona erdi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fransa ekibi Monaco'ya 94-75 mağlup oldu.



Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda 8. yenilgisini yaşadı. Monaco ise 12. galibiyetini aldı.



Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Monaco, ilk periyodu 22-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fransa temsilcisi, soyunma odasına 49-34 önde gitti.



İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren Monaco, üçüncü periyodunu 69-54 önde geçtiği karşılaşmadan 94-75 galip ayrıldı.