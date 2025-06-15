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Anadolu Efes'te Banchi gönderildi

Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi sona erdi.

Anadolu Efes'te Banchi gönderildi

 Anadolu Efes Erkek Takımı'nda başantrenör Luca Banchi ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İtalyan çalıştırıcı, 7 Ocak'ta başantrenörlük görevine getirilmişti.

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