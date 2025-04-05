Anadolu Efes'te Beaubois en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol ayağından sakatlanan oyuncumuz Rodrigue Beaubois'nın MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde oyuncumuza kalf bölgesinde kısmi yırtık teşhisi konulmuştur. Beaubois'nın rehabilitasyon süreci başlamış olup en az 6 hafta takımdan uzak kalacaktır." denildi.

