Anadolu Efes'te değişim sürüyor: Bryant Dunston'a veda

Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'teki büyük değişim devam ediyor. Lacivert-beyazlılarda Bryant Dunston takımdan ayrıldı.



8 sezondur Anadolu Efes forması giyen Birleşik Amerikalı pivot, 3 Türkiye ve 2 Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı. Dunston'ın ayrılığıyla Anadolu Efes'ten ayrılan oyuncuların sayısı 7'ye yükseldi.

KİMLER GELDİ, KİMLER GİTTİ?





Lacivert-beyazlılar Singleton, Mbaye, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Furkan Haltalı ve Doğuş Balbay ile de yollarını ayırmıştı.

Panathinaikos'a giden başantrenör Ergin Ataman'ın yerine Erdem Can'ı göreve getiren Efes, Tyrique Jones, Derrick Willis, Doğuş Özdemiroğlu ve Erkan Yılmaz'ı kadrosuna kattı.