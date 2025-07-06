Anadolu Efes'te Rıdvan Öncel ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı giyen Rıdvan Öncel ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.