Anadolu Efes'te Rıdvan Öncel ile yollar ayrıldı
Anadolu Efes, oyun kurucu pozisyonunda oynayan Rıdvan Öncel'le yolların ayrıldığını açıkladı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı giyen Rıdvan Öncel ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.
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