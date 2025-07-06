NTV.COM.TR

Anadolu Efes'te Rıdvan Öncel ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes, oyun kurucu pozisyonunda oynayan Rıdvan Öncel'le yolların ayrıldığını açıkladı.

Anadolu Efes'te Rıdvan Öncel ile yollar ayrıldı

Erkek Takımı, 28 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı giyen Rıdvan Öncel ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...