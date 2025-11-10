Anadolu Efes'te sakatlık şoku: 4-6 hafta oynayamayacak

10.11.2025 16:48

Anadolu Efes'te sakatlık şoku: 4-6 hafta oynayamayacak
Anadolu Ajansı

AA

Anadolu Efes'te sakatlanan PJ Dozier, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu PJ Dozier, sağ arka uyluğundaki yırtık nedeniyle 4-6 hafta forma giyemeyecek.
 

Lacivert-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 

"Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan PJ Dozier'nin sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir."

 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram