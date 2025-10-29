Anadolu Efes'te üzücü sakatlık: Sezonu kapattı
Anadolu Efes'te çapraz bağ sakatlığı geçiren Georgios Papagiannis ameliyat edildi. Yunan pivotun parkelerden 8 ay uzak kalacağı açıklandı.
Anadolu Efes Kulübü, Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in ameliyat edildiğini duyurdu.
Sezon başında takıma katılan Papagiannis, EuroLeague'in 5. haftasında oynanan Panathinaikos maçında sakatlık geçirmişti.
Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada sol diz ön çapraz bağından sakatlanan Yunan oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiği ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtildi.
Papagiannis bu sezon Efes formasıyla 7 maçta forma giydi
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Spor
- Basketbol
- Spor&Skor