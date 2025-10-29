Anadolu Efes'te üzücü sakatlık: Sezonu kapattı

Anadolu Efes Kulübü, Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in ameliyat edildiğini duyurdu.

Sezon başında takıma katılan Papagiannis, EuroLeague'in 5. haftasında oynanan Panathinaikos maçında sakatlık geçirmişti.



Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada sol diz ön çapraz bağından sakatlanan Yunan oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiği ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtildi.



Papagiannis bu sezon Efes formasıyla 7 maçta forma giydi