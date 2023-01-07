Anadolu Efes'te Achille Polonara ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes'te bir oyuncu ile ayrılık gerçekleşti.

Anadolu Efes kulübünden yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen Achille Polonara'nın sözleşmesinin sonlandırıldığı bildirildi.

Polonara, bu sezon Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde 8 karşılaşmada 11.25 dakika ortalama süre alarak 2,8 sayı ve 2,2 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 4 maçta görev yapan Polonara, 25.39 dakika ortalama süre alarak 5 sayı, 5,8 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.



Kulübün açıklamasında, "Achille Polonara’ya takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, hayatının bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi.