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Anadolu Efes'te Achille Polonara ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda İtalyan oyuncu Achille Polonara ile yollar ayrıldı.

Anadolu Efes'te Achille Polonara ile yollar ayrıldı

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'te bir oyuncu ile ayrılık gerçekleşti.

Anadolu Efes kulübünden yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen Achille Polonara'nın sözleşmesinin sonlandırıldığı bildirildi.

Polonara, bu sezon Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde 8 karşılaşmada 11.25 dakika ortalama süre alarak 2,8 sayı ve 2,2 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde ise 4 maçta görev yapan Polonara, 25.39 dakika ortalama süre alarak 5 sayı, 5,8 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.

Kulübün açıklamasında, "Achille Polonara’ya takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, hayatının bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi.

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