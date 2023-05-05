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Anadolu Efes'ten Chris Singleton açıklaması

Anadolu Efes, bir süredir tedavi altında olan ABD'li oyuncusu Chris Singleton'ın taburcu edildiğini açıkladı.

Anadolu Efes'ten Chris Singleton açıklaması

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, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi altında olan ABD'li oyuncusu Chris Singleton'ın taburcu edildiğini duyurdu. 

Kulüpten yapılan paylaşımda, “Oyuncumuz Chris Singleton, bugün yapılan son tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir. Singleton'ın takip ve tedavisine evinde devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Efes’in başarılı basketbolcularından Chris Singleton geçtiğimiz gün kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncunun apılan tetkiklerde koroner anjiyografisinin temiz çıktığı açıklanmıştı.

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