Anadolu Efes'ten Chris Singleton açıklaması

Anadolu Efes, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi altında olan ABD'li oyuncusu Chris Singleton'ın taburcu edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan paylaşımda, “Oyuncumuz Chris Singleton, bugün yapılan son tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir. Singleton'ın takip ve tedavisine evinde devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.



Anadolu Efes’in başarılı basketbolcularından Chris Singleton geçtiğimiz gün kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncunun apılan tetkiklerde koroner anjiyografisinin temiz çıktığı açıklanmıştı.

