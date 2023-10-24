Anadolu Efes'ten Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Galatasaray Ekmas ve Zalgiris maçlarında Cumhuriyet'in 100. yılı için tasarlanan forma ile sahada olacak.



Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasına göre Anadolu Efes, 29 Ekim Pazar günü Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak Galatasaray Ekmas ve 9 Kasım Perşembe günü THY Avrupa Ligi'nde yapılacak Zalgiris maçında Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak tasarlanan forma ile mücadele edecek.



Kullanılacak özel forma, ilhamını Türk bayrağının kırmızısından alıyor. Formada ayrıca kırmızı zemin üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti bulunuyor.