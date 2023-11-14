Anadolu Efes'ten Euroleague'de ilk deplasman galibiyeti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fransa Ligi takımlarından Monaco'ya konuk oldu.

Karşılaşma, Anadolu Efes'in 89-82'lik galibiyetiyle sona erdi.



Bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, toplamda 4. galibiyetine ulaştı. Sezona iyi başlayan Monaco ise 3. kez mağlup oldu.



Anadolu Efes'te 25 sayıyla maçın en skoreri olan Larkin ile 21 sayı üreten Beaubois ve 16 sayıyla oynayan Thompson galibiyette önemli rol oynadı.



Lacivert-beyazlılar, çift maç haftasında bir sonraki müsabakada 16 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani'ye konuk olacak.

