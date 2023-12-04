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Anadolu Efes'ten Panathinakos maçı öncesi sakatlık açıklaması

Anadolu Efez, Euroleague'de oynayacağı Panathinaikos mücadelesi öncesi Rodrigue Beabuois ve Will Clyburn'ün sakatlandığını açıkladı.

Anadolu Efes'ten Panathinakos maçı öncesi sakatlık açıklaması

, THY EuroLeague'in 12. haftasında Panathinaikos'a karşı oynayacağı mücadele öncesinde sakatlık açıklaması yaptı.

Takımın ikinci kaptanı Rodrigue Beabuois'nın üst arka adale bölgesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Öte yandan Will Clyburn'ün ayak tabanında yaşadığı yaralnamnın ardından 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İkinci Kaptanımız Rodrigue Beaubois'nın üst arka adele bölgesinde yaşadığı sakatlık ve başarılı oyuncumuz Will Clyburn'ün ayak tabanında yaşadığı yaralanmanın ardından tedavileri sürmektedir.

Takım Doktorumuz Uğur Diliçıkık; Beaubois'nın yaklaşık 3 hafta, Clyburn'ün ise yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 12. haftasında yarın Panathinaikos'u konuk edecek

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

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