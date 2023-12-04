Anadolu Efes'ten Panathinakos maçı öncesi sakatlık açıklaması

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 12. haftasında Panathinaikos'a karşı oynayacağı mücadele öncesinde sakatlık açıklaması yaptı.
Takımın ikinci kaptanı Rodrigue Beabuois'nın üst arka adale bölgesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Öte yandan Will Clyburn'ün ayak tabanında yaşadığı yaralnamnın ardından 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İkinci Kaptanımız Rodrigue Beaubois'nın üst arka adele bölgesinde yaşadığı sakatlık ve başarılı oyuncumuz Will Clyburn'ün ayak tabanında yaşadığı yaralanmanın ardından tedavileri sürmektedir.
Takım Doktorumuz Uğur Diliçıkık; Beaubois'nın yaklaşık 3 hafta, Clyburn'ün ise yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir.
ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 12. haftasında yarın Panathinaikos'u konuk edecek
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
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